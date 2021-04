Lionel Messi dispute peut-être ce samedi soir son 45e et dernier choc contre le Real sous le maillot du Barça. Retour sur 15 ans en 10 épisodes…

19/11/2005 > Une offrande pour son premier Clásico

La première apparition de Messi sous le maillot blaugrana date du 16 octobre 2004, sous Frank Rijkaard, lorsque le petit Argentin, alors âgé de 17 ans, remplaça Deco, le seul buteur du match, à la 82e minute du court déplacement du Barça à l’Olímpic Lluís Companys de l’Espanyol voisin (0-1).

Son "premier" Clásico, Messi le vécut quelques semaines plus tard, le 20 novembre 2004, sur le… banc. Il assista à la démonstration catalane au Camp Nou, grâce à des buts d’Eto’o, de van Bronckhorst et de Ronaldinho (3-0).

L’entraîneur batave l’inscrivit dans son onze de base pour la première fois en D1 espagnole le 22 octobre 2005, pour la réception d’Osasuna (3-0). Et un mois plus tard, lors de son "véritable" premier Clásico, le 19 novembre 2005, Lionel Messi fêtait sa deuxième titularisation seulement. À Santiago Bernabéu, Rijkaard l’intègre dans son trident offensif, avec Eto’o en pointe et Ronaldinho à gauche, Ludovic Giuly et Henrik Larsson sont sur le banc. L’Argentin sera le seul du trio à ne pas marquer (le Brésilien planta deux roses, le Camerounais une), mais, dès la 15e minute, son offrande pour son n°9 lança le Barça vers le succès (0-3 au final). Satisfait, alors que le score est de 0-2, Rijkaard sortit Messi à la 70e, pour Inesta afin de gérer.

(...)