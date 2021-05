Dix-sept clubs et sept pays en l’espace de dix-huit années. Entre le début de sa formation à Anderlecht, son départ précoce à l’âge de 11 ans vers le PSV Eindhoven et sa presque fin de carrière dans l’anonymat en D5 française, Ibrahim Maaroufi n’a cessé de bourlinguer.

La Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Maroc, la France et même l’Iran ont été ses terrains de jeu. Mais c’est avec l’Italie que son nom restera à jamais associé : Vicenza, Paganese et surtout l’Inter Milan lui ont ouvert leurs portes. La folle aventure débute en 2006 dans l’un des plus grands clubs de Serie A et même du monde.

Le jeune Maaroufi, tout juste débarqué du centre de formation du PSV à l’âge de 17 ans, met les pieds dans un vestiaire aux côtés de véritables légendes du football. "C'était un rêve devenu réalité", se souvient-il dans une interview en 2019 à FC Inter News. "Je jouais avec des champions du monde comme Marco Materazzi et Fabio Grosso. Je m'entraînais également avec des gens comme Luis Figo et Zlatan Ibrahimovic. Il y avait trop de joueurs forts pour n'en citer qu'un, les choses que je voyais à l'entraînement étaient vraiment incroyables. Mais Figo et Olivier Dacourt étaient comme des grands frères pour moi."

