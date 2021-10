Il est destiné aux membres de la Commission et du Parlement européens. Ce nouveau projet de ligue concurrente aux Coupes d’Europe UEFA proposerait une ligue de 20 clubs, avec la possibilité d’ouvrir une seconde ligue de 20 autres clubs. Ces révélations surviennent trois semaines après les nouvelles déclarations d’Andrea Agnelli, le président de la Juventus et instigateur du premier projet de Super League, qui déclarait vouloir que “le dialogue politique reprenne”.

Alors que le Barça, via son vice-président Eduard Romeu, a admis pas plus tard que jeudi que “la Super League doit être repensée”, qu’il s’agit “d’un bon projet” mais qu’il n’est “pas d’accord sur la façon dont il a été exécuté et comment il aurait dû être exécuté”.

En avril dernier, le premier projet avec 12 clubs avait suscité l’opposition de supporters, d’instances et de joueurs et seuls le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont continué de défendre le projet. Par ailleurs, la Cour européenne de justice devra statuer en 2022 sur la position monopolistique de l’UEFA quant à l’organisation de compétitions internationales de clubs.