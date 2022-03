Novembre 2016. Mainz 05 se déplace à Anderlecht en match de poules d’Europa League. Les Allemands, qui avaient partagé 1-1 un mois plutôt à domicile dans l’enceinte de l’Opel Stadium, prennent une grosse claque face aux Mauves. 6-1 (doublés de Stanciu et Teodorczyk, buts de Tielemeans et Bruno), le score est sans appel. Mayence finit troisième du groupe C, à deux petits points du RSCA de Weiler et de la qualification pour les 16es de finale.

Depuis, la Rheinhessen n’a plus goûté aux joutes européennes. Mais cette saison, les espoirs sont permis. L’équipe entraînée par Bo Svensson occupe la neuvième place du classement, à six points d’un ticket européen.

Une position confortable pour Mainz 05 par rapport aux années précédentes, grâce à l’une des meilleures défenses de l’élite allemande (29 buts encaissés en 24 matches). Un statut qu’elle doit en grande partie au talentueux Robin Zentner, son gardien, qui culmine à 1 mètre 95. Huit clean-sheets cette saison (en 24 matchs), meilleure perf qu’il partage avec Mark Flekken, de Fribourg (en 22 rencontres).

Le 12 février, les deux portiers se sont défiés, sans se départager (1-1). Un match important pour Zentner qui célébrait lors de ce Fribourg - Mainz 05 son 100e match sous les couleurs rouge et blanc…

(...)