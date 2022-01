Robert Lewandowski a obtenu le lot de consolation. Après avoir échoué dans sa quête du Ballon d'Or, le Polonais a décroché le titre (bien moins envié) de joueur Fifa de l'année lors d'une cérémonie virtuelle. L'attaquant du Bayern Munich a devancé Lionel Messi et Mohamed Salah.

Pour attribuer ce prix, le jury est notamment composé des sélectionneurs de chaque équipe nationale ainsi que de leur capitaine. Chacun doit établir son top 3 de l'année écoulée... avec plusieurs votes étonnants, ou pas tant que ça finalement...

Ainsi Lionel Messi, en tant que capitaine de l'Argentine, avait donné son top 3. Et si la Pulga avait eu une réaction très classe envers Lewandowski après avoir reçu son septième Ballon d'Or - "Robert je tiens à souligner que tu aurais mérité de gagner le trophée l'an dernier, car ce que tu réalises depuis plusieurs mois est exceptionnel" - il n'en a pas moins snobé le Polonais au moment d'établir son top 3. Le joueur du PSG a choisi Neymar, Kylian Mbappé et Karim Benzema, soit deux de ses équipiers parisiens en compagnie du Madrilène.

L'autre grande star du ballon rond, Crisitano Ronaldo a lui aussi dû voter en tant que capitaine du Portugal. Et CR7 s'est bien tenu de voter pour son éternel rival, Lionel Messi. Le Portugais a attribué ses votes à Robert Lewandowski, Ngolo Kanté et Jorginho. Mais le vote le plus étonnant est sans doute celui du sélectionneur de la Seleção, Fernando Santos, qui a "oublié de mettre Ronaldo dans son top 3. Le coach portugais a voté pour Ngolo Kanté, Jorginho et Robert Lewandowski. Un choix qui va sans doute faire parler.

Si, Santos ne s'est pas montré chauvin, ce n'est pas le cas de Didier Deschamps qui établi un top 3 à 100% français. Le sélectionneur des Bleus a donné sa préférence à Karim Benzema, Kylian Mbappé et Ngolo Kanté, tandis que pour le gardien de l'année, Deschamps a voté pour... Hugo Lloris.

Côté belge, le capitaine Eden Hazard a donné sa préférene à son équipier Karim Benzema, juste devant son comparse chez les Diables Kevin De Bruyne. Jorginho complète son top 3. Roberto Martinez a, quant à lui, choisi Kevin De Bruyne devant Jorginho et Lewandowski.