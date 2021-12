13 ans après le commencement du duel Ronaldo-Messi, la rivalité la plus iconique de l'histoire du football, pourrait se clôturer sur la plus belle des compétitions: la Coupe du monde.

Messi - Ronaldo, Ronaldo - Messi. Depuis l’avènement de ces deux prodiges, la question fait rage: qui est le meilleur entre LM10 ou CR7? Bien malin celui qui pourra répondre à la question. Plus intelligent encore est celui qui choisit de profiter de leurs dernières années à leur juste valeur. Doit-on encore les présenter? Normalement non. Mais ne boudons pas notre plaisir, ne fût-ce que pour évoquer la folie que représente leurs statistiques. Commençons par le plus jeune. Côté gauche, un petit argentin de 34 ans. 169 centimètres de talent avec plus de 800 matchs au compteur pour 678 buts et 409 caviars pour ses partenaires. Côté droit, un Portugais de 36 ans à la détente phénoménale. Un travailleur acharné qui a transpercé 687 fois les filets et offert 300 assists en 915 matchs en carrière.

Des statistiques inouïes pour deux champions hors du commun. Deux stars qui ont porté une rivalité comme jamais dans le monde du ballon rond. Une rivalité qui, en 2022, pourrait prendre un tournant unique avec la Coupe du monde. Le seul trophée qui manque à leur incroyable palmarès. Et si c’était pour cette année?