La première mi-temps de Newcastle-Tottenham se terminait tranquillement, ce dimanche, quand Sergio Reguilon, le défenseur espagnol des Spurs, alertait l'arbitre du malaise d'un supporter. Dans le même temps, Eric Dier courait vers son banc pour signaler au staff médical l'incident et demander une intervention rapide.

Les soigneurs de Tottenham ont donc couru vers les tribunes avec un défibrillateur et le match a été interrompu durant vingt minutes, les deux équipes étant renvoyées au vestiaire. "Le supporter a été stabilisé et transporté à l'hôpital. Nos pensées sont avec ses proches", a fait savoir le club de Tottenham sur son compte Twitter.



On espère recevoir de bonnes nouvelles de ce supporter dans les prochaines heures. En attendant, Sergio Reguilon et Eric Dier sont vus comme des héros, outre-Manche.