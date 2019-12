Radja Nainggolan est redevenu le joueur qui a mis la Serie A à ses pieds.

En retournant en Sardaigne, il a changé de vie.Le scooter est rangé au garage. La température a chuté sur la Sardaigne et Radja Nainggolan a troqué son moyen de locomotion préféré contre une voiture. Plus classique. Moins son style.

Voir le numéro 4 de Cagliari se promener sur son deux-roues est devenu chose commune pour les habitants de Casteddu, le nom de la ville en sarde. Depuis son retour au bercail, il vit la grande vie. Pas celle des fastes de Milan mais celle des promenades au parc ou des après-midi sur la plage avec ses deux filles et sa femme Claudia. Il a assez répété que son retour était lié à l’état de santé de son épouse. Elle lutte actuellement contre un cancer du sein et se tape le trajet entre Rome et Cagliari. Jonglant entre séances de radiothérapie et moments de repos en famille.

(...)