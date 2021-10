Absent lors de, Mauro Icardi avait la tête ailleurs. Souhaitant à tout prix reconquérir le coeur de sa dulcinée (qui es également son agent), l'ancien attaquant de l'Inter s'était rendu à Milan pour tenter de résoudre

La tension entre les deux amoureux semble enfin s'être apaisée après les dernières publications du coéquipier de Neymar et compagnie sur Instagram. "Merci mon amour de continuer à croire en cette merveilleuse famille (...) Que ça fait mal de blesser ses êtres chers. Tu ne guéris que quand tu as le pardon de ceux à qui tu as fait mal".





Si le feuilleton semble arriver à sa fin, un détail n'a pas laissé indifférent les internautes. L'Argentin a fait le tri sur son réseau social préféré en ne suivant plus que le compte de son épouse, se désabonnant ainsi de son employeur, le Paris Saint-Germain.