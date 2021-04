Sitôt mise à flot, sitôt sabordée par les membres de son propre équipage. Deux jours après sa naissance, la Superligue est déjà coulée. Du moins, elle le sera dans les prochaines heures dès que Florentino Perez, Andrea Agnelli et les autres capitaines du navire rendront définitivement les armes.

D'abord Chelsea, Manchester City, puis Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United et l'Inter Milan. Les six clubs anglais et un premier club italien ont jeté l'éponge ces dernières heures. Mais de grandes annonces plus généralisées sont attendues ce mercredi matin suite à une réunion d’urgence programmée cette nuit pour mettre fin au projet, rapporte la Gazzetta dello Sport.

La fronde puis la main tendue

Plus tôt dans la journée de mardi, l’UEFA, la FIFA et toutes les autres instances étaient prêtes à sanctionner sévèrement les clubs et les joueurs inclus dans le projet mais ils n’auront probablement jamais à le faire. La bouée de secours lancée par Aleksander Ceferin ce mardi a suffi.

"Vous avez fait une grosse erreur, certains disent que c’est de la cupidité, de l’ignorance ou que sais-je", a déclaré le président de l’UEFA. "Ce qui compte, c’est qu’il est encore temps de faire machine arrière. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Changez d’avis."

Les dirigeants de Chelsea ont été les premiers à accepter cette main tendue. Puis Manchester City a embrayé dans la foulée pour rompre ce pacte fondateur de la Superligue. "Bien joué à Chelsea et Manchester City d’avoir fait le bon choix", a directement réagi Sadiq Khan, le maire de Londres. "Je demande aux autres clubs anglais de les suivre."

© AFP



Une réunion d’urgence s’est déroulée alors même que Chelsea recevait Brighton à Stamford Bridge. Devant les grilles du stade, des centaines, voire des milliers de supporters se sont rassemblés juste avant la rencontre. Non pas pour soutenir à distance leur équipe mais bien pour exprimer leur désaccord avec la décision des dirigeants de rejoindre la Superligue.

Chelsea et City n’étaient pas les moteurs de ce plan. Ils ont même été les derniers à le signer parce qu’ils craignaient d’être laissés pour compte. Le propriétaire des Blues Roman Abramovich et le Conseil d’administration du club ont toutefois rapidement déchanté après le soulèvement mondial.

L'effet domino

La même réflexion s’est faite dans le bureau des patrons de City où les propos du Premier ministre britannique ont fait écho. Boris Johnson a assuré ce mardi "qu’aucune mesure n’était écartée" par le gouvernement pour stopper la Superligue juste avant que le coach du club en personne ne se positionne.

"Le sport n’est pas un sport quand le succès est garanti. Ce n’est pas un sport quand il n’y a pas d’importance si vous perdez. Ce n’est pas juste si les équipes se battent au sommet et ne peuvent pas se qualifier", a lancé Pep Guardiola.

L’annonce officielle est tombée peu avant 22h30 : "le club de Manchester City confirme qu’il a formellement entamé les procédures de retrait du groupe qui élabore des plans pour une Superligue." Les Citizens ont été les premiers à confirmer leur retrait. Liverpool a enchaîné peu avant minuit, Arsenal, Tottenahm et Manchester United aussi alors que Chelsea a officialisé ce mercredi matin. "Nous vous avons écouté, vous et la communauté du football au sens large ces derniers jours et en conséquence", explique Arsenal. "Nous avons fait une erreur et nous nous excusons."

© AFP

Pendant ce temps, les autres membres fondateurs les plus velléitaires ont aussi cogité. L’Atlético Madrid et le FC Barcelone en premier, selon le Times. Et ce, alors même que Florentino Perez, le président du Real Madrid et de la Superligue, se vantait d’avoir convaincu facilement son homologue barcelonais Joan Laporta. "Ce projet aidera Barcelone, qui traverse une mauvaise situation économique", assurait-il lundi soir sur le plateau d’El Chiringuito, une célèbre émission espagnole. "Laporta est sensé et il l’a compris. Ça sauve tout le monde, ça sauve le football."

Sauf que les deux grands adversaires du Real Madrid vont aussi se désister. Des annonces sont là aussi attendues très rapidement. Selon le quotidien catalan Sport, Joan Laporta avait de toute façon conditionné son arrivée au vote des socios.

Ce mercredi matin peu après 6h30, un premier club italien s'est manifesté. "Nous ne sommes plus intéressés", a déclaré l'Inter Milan par la voie de l'Ansa, l'agence de presse italienne.

L’effet domino déjà bien engagé avec le retrait de sept des douzes clubs sera probablement stoppé par une décision commune ce mercredi. Par ailleurs, de nombreuses têtes risquent de tomber dans les prochaines heures. Le vice-président de Man United Ed Woodward a déjà annoncé son départ en fin de saison.