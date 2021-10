C’est ce qu’on appelle un retour à l’avant-plan. Après ne plus avoir vu les couleurs du blason national depuis novembre 2020 et avoir raté par conséquent l’épopée anglaise à l’Euro, Tammy Abraham a su reprendre un second souffle.

Des sensations retrouvées loin de la capitale londonienne et de Chelsea, où il n’avait plus de perspective d’avenir. Assigné au banc par Thomas Tuchel et voyant l’ombre (pour le moins imposante) de Romelu Lukaku arriver à Stamford Bridge, le longiligne attaquant s’est envolé rejoindre José Mourinho à la Roma pour près de 40 millions d’euros. "C’était dur, je marquais pourtant souvent avec Chelsea. Mais, quand un nouvel entraîneur entre en jeu dans un club, les choses peuvent changer", regrettait le nouveau numéro neuf des Giallorossi.

