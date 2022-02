D’un côté, il y a les stars du PSG. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. De l’autre, il y a Martin Terrier et Gaëtan Laborde. Moins sexy. Moins bankable. Moins bling-bling, comme dirait Thomas Meunier. Mais plus efficaces.

Avec 11 buts chacun en Ligue 1, les gâchettes bretonnes cumulent plus de buts que la MNM (22 pour le duo rennais contre 16 pour le trio parisien). Une performance qui en dit long sur l’excellente saison que réalisent les deux hommes. Dans un style bien à eux. Un style qui mélange la rage et le sens du but de Laborde et la patte et la technique de Terrier. Des qualités très complémentaires et, surtout, efficaces.