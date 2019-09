Jürgen Klopp (Liverpool), 52 ans, élu meilleur entraîneur de l'année 2019 par la fédération internationale de football (FIFA), lundi soir à la Scala de Milan, a annoncé dans son discours qu'il intégrait le projet Common Goal.

Il va donc également verser au moins 1% de son salaire à l'association créée en 2017 par le joueur espagnol de Manchester United Juan Mata.

Les fonds récoltés sont destinés à différentes oeuvres de charité dont l'objectif est "d'aider à générer un changement social et à améliorer les vies".

Le coach des Reds rejoint ainsi son collègue du RB Leipzig Julian Nagelsmann, mais aussi Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Kasper Schmeichel, Serge Gnabry, Shinji Kagawa, la joueuse américaine Megan Rapinoe, ou encore le Président de l'UEFA, Alexander Ceferin.

Le salaire annuel de Klopp est supérieur à 11 millions d'euros (10 millions de livres sterling).

"Peu de gens connaissent cette fondation dont je suis très fier et très heureux de révéler que je l'ai rejointe aujourd'hui", a déclaré l'Allemand dans son discours. "C'est une oeuvre magnifique et si vous ne me croyez pas, allez voir sur Google!".

Depuis les demandes d'adhésion affluent, et le site de Common Goal s'est même un moment crashé.