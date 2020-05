Le milieu international allemand du Real Madrid Toni Kroos aimerait terminer sa carrière au Real Madrid, son club depuis 2014, a-t-il confié dans un entretien à Eurosport Allemagne durant lequel il assure n'avoir jamais regretté d'avoir quitté le Bayern Munich.

"J'ai pour objectif d'être lors des trois saisons à venir un joueur du Real Madrid", a expliqué le champion du monde 2014, dont le contrat avec le club espagnol expire en 2023. "J'aurai alors 33 ans et cela sera le bon moment pour se demander: comment te sens-tu physiquement, es-tu encore motivé, as-tu encore envie de continuer ? Et là, on verra ce qu'il se passe", a poursuivi l'équipier d'Eden Hazard et Thibaut Courtois dans la capitale espagnole.

Kroos, 30 ans, est revenu brièvement sur son départ du Bayern Munich en 2014 qui avait donné lieu à un bras de fer avec les dirigeants bavarois. "Avec le recul, les uns et les autres (au Bayern) ont pu certainement regretter de m'avoir laissé partir, mais ce n'est pas du tout mon cas", a assuré Kroos.

"J'avais mes convictions, le Bayern avaient les siennes, il n'y avait pas d'autre issue que la séparation", a ajouté le joueur aux 96 sélections en équipe d'Allemagne.