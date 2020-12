26 décembre 1986. C’est jour de Boxing Day à Londres. Le soleil brille sur White Hart Lane, où 39 000 spectateurs assistent à la nette victoire de Tottenham sur West Ham United : 4-0. Les buteurs se nomment Clive Allen (deux fois), Steve Hodge et Chris Waddle. Dans l’équipe, d’autres légendes des Spurs, Glenn Hoddle, Osvaldo Ardilès et, dans les buts, Ray Clemence… À un peu plus de 1 000 kilomètres de là, dans un quartier chic de Nice, naît le petit Hugo Lloris. Son papa, Luc, est banquier. Sa maman, Marie, avocate en droit des affaires. Son prénom, il le doit à l’admiration de ses parents pour l’œuvre de Victor Hugo. Un décorum loin de l’ambiance des Misérables, et des storys qui engendrent les beaux contes de Noël. Mais il était écrit que cet enfant du Boxing Day allait prendre sa destinée en mains…

