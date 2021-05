Les deux entraîneurs ont l’occasion de déflorer leur palmarès en Angleterre lors de cette finale de Cup.

Personne n’aurait imaginé une telle finale de Cup. Qui aurait misé sur Leicester, équipe surprise de la saison, qui retrouvera la Ligue des champions six ans après une première participation ? Qui aurait pensé à la renaissance de Chelsea, en crise lors de la première partie de saison. Le travail de Rodgers d’un côté et l’arrivée de Tuchel de l’autre ont bouleversé totalement les cartes et ce sont les deux équipes les plus fortes d’Angleterre, avec Manchester City, qui se retrouvent cet après-midi à Wembley.