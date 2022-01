Comme c'était le cas il y a quelques semaines lors de l'élection du Ballon d'Or, les polémiques affluent après la remise des trophées Fifa The Best. Robert Lewandowski a remporté le prix du joueur de l'année mais certains choix portés par les sélectionneurs et capitaines d'équipes nationales ont notamment fait parler d'eux.

Mais après la cérémonie, Karim Djaziri, conseiller de Karim Benzema, s'est emporté contre la Fifa. S'il ne remet pas en cause la victoire de Lewandowski, Djaziri fustige la non-présence de son poulain dans l'équipe-type de l'année. Il n'a pas manqué de tacler la Fifa sur Twitter après la cérémonie : "Ne pas mettre Karim Benzema dans le onze de l'année est un manque de respect au football", a-t-il lancé avant d'enchaîner, "Mais on sait que le football est le cadet des soucis de la Fifa depuis un bon moment !".





À la pointe de l'attaque de cette équipe très offensive, on retrouve bien sûr Robert Lewandowski mais aussi Erling Haaland, entouré sur les côtés par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Malgré ses 45 buts marqués lors de la dernière année, Benzema reste lui sur la touche, après avoir terminé juste en dehors du podium lors du dernier Ballon d'Or. L'autre grand oublié de ce onze type est Kylian Mbappé.

Comme l'année dernière, Kevin De Bruyne fait figure de seul belge dans le onze de l'année.