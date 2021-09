Si la trêve internationale peut donner des maux de têtes aux clubs en temps normal, les migraines à ce sujet se multiplient depuis le début de la crise sanitaire.

Entre blessures, tests positifs, quarantaines ou autres pépins, les écuries doivent souvent improviser un onze au lendemain d'une trêve internationale. La situation est encore plus complexe quand l'équipe en question cède ses joueurs en Amérique du Sud ( le dernier Brésil-Argentine en est un parfait exemple ). Un souci pour le club de la capitale française, puisqu'il est propriétaire de plusieurs footballeurs sud-américains. Ceux-ci reviendront trop tard de leur long périple pour être apte à affronter Clermont ce samedi.

Ainsi, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes côté argentin, mais aussi Neymar côté brésilien. Marquinhos, lui, pourra bien débuter la rencontre après être rentré plus tôt du pays de Pelé.

Côté bleu, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont touchés et seront donc absents pour la cinquième journée de championnat. Cette liste d'absents est complétée par Sergio Ramos, toujours convalescent, Mauro Icardi, Colin Diagba, Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Marco Verratti, blessé au genou, pourrait lui aussi manquer le rendez-vous.

Selon l'Equipe, le tacticien argentin devrait se tourner vers les jeunes Ismaël Gharbi et Alexandre Fressange, tandis que Draxler et Wijnaldum, en tant que faux 9, pourraient être aux commandes du secteur offensif. Une ligne d'attaque complètement improbable.

Le onze du PSG pourrait donc ressembler à ceci :

Navas (ou Donnarumma) - Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Diallo (ou Nuno Mendes) - Gueye, Herrera (ou Danilo) - Draxler, Rafinha, Gharbi - Wijnaldum (ou Fressange)

Une compo qui semble tout de même tenir la route. Les supporters parisiens peuvent remercier la direction pour le mercato XXL effectué cet été !