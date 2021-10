C'est une révélation quelque peu étonnante! Interrogé par la Cadena Ser, le recruteur brésilien André Cury est revenu sur les dessous d'un transfert avorté.

Grand artisan de la victoire du Real Madrid face au Barça lors du Clasico de dimanche dernier, Vinicius aurait pu défendre la vareuse... blaugrana! "Il était sur le point de signer mais ses deux agents m'ont trahi en dernière minute. On ne se parle plus depuis 2017", avoue le responsable de recrutement du Barça en Amérique du Sud et initiateur du transfert de Neymar en Catalogne.

"Il a pleuré lors de la remontada face au PSG"

Un transfert qui aurait plu à l'attaquant puisqu'il supportait le club de son idole Neymar selon le scout. "Vinicius était culé! Il a d'ailleurs pleuré lors de la remontada face au PSG. Neymar était son idole et quand il devait choisir entre Messi et Ronaldo, il gardait Messi. Il prenait d'ailleurs tout le temps le Barça quand il jouait à la Playstation".

Pourquoi a-t-il finalement signé dans le club de la capitale? Le recruteur a une explication. "Le Real l'a recruté sans l'avoir vu jouer, uniquement pour le chiper au Barça!"

Vrai ou faux? On verrait en tout cas mal l'intéressé confirmer cette hypothèse tant qu'il défendra la vareuse merengue...