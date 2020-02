L'équipe nationale de football suisse, adversaire de la Belgique en match amical de préparation à l'Euro 2020, le lundi 30 mars à 17h00 (heure belge) à Doha, la capitale du Qatar, sera dirigée par Vladimir Petkovic jusqu'à son éventuelle participation à la Coupe du monde de 2022, a annoncé mardi à Muri Dominique Blanc, le président de l'Association suisse de football (ASF).

"Le contrat de Vladimir Petkovic est prolongé jusqu'au 21 décembre 2022", a-t-il en effet communiqué, non sans préciser les contours de repli en cas d'échec lors des qualifications.

"Cette prolongation est focalisée sur la qualification au Mondial au Qatar. En cas de non-qualification, ce contrat pourrait s'arrêter au 31 décembre 2021, ou en mars 2022 si notre équipe devait s'incliner au terme des barrages...", a-t-il en effet prévenu.

Une élimination précoce à l'Euro (la Suisse est dans le Groupe A, avec la Turquie, l'Italie et le Pays de Galles) n'aurait en revanche aucune incidence sur le contrat en cours.

Petkovic, 56 ans, avait succédé à Ottmar Hitzfeld en 2014.

Il a égalé le légendaire Köbi Kuhn il y a quelques mois, en réussissant à qualifier le pays pour son troisième tournoi majeur d'affilée, après l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Il a aussi hissé la Nati en finale de la Ligue des Nations en piétinant la Belgique, 5-2, dans la phase de groupes.

Son bilan en équipe de Suisse est plus que positif avec 34 victoires, 10 nuls et 16 défaites, dont deux aux tirs au but.