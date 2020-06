Watford, qui lutte pour son maintien, reçoit Leicester, ce samedi après-midi, pour sa reprise en Premier League. Le défenseur des Diables vit une saison contrastée, entre satisfaction individuelle et déception collective.

Christian Kabasele, Watford a terminé 11e la saison dernière en atteignant la finale de Cup et se retrouve cette année à jouer le maintien avec le même effectif ou presque. Comment l’expliquez-vous ?

“Peut-être qu’inconsciemment, on s’est dit que tout allait aller sur des roulettes, qu’on avait juste à monter sur le terrain en jouant et ne plus se battre de la même façon, ne plus faire les mêmes efforts que l’année dernière pour avoir les mêmes résultats. Mais, en Premier League, c’est un combat semaine après semaine : si on n’est pas prêt mentalement à y aller à 200 %, on va connaître des difficultés. C’est ce qu’il s’est passé dans notre cas. On n’a pas su relever la tête après les premiers résultats négatifs et cela nous a pas mal plombés durant la saison.”

(...)