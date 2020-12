Leander a dû se faire les dents et attendre son tour avant de devenir l’une des figures fortes au sein de sa meute. Mais avant de connaître l’ascension qu’il a eue parmi les siens, revenons sur les différentes épreuves de son aventure dans le comté des West Midlands. La phase d’apprentissage, retraçant ses premiers pas en Premier League, aura duré une demi-saison. Lorsqu’il fut cédé par le Sporting d’Anderlecht à Wolverhampton durant l’été 2018 jusqu’aux fêtes de fin d’année. Comme dans un cycle normal dans une vie de loup, Leander a dû s’acclimater à sa nouvelle meute avant de pouvoir revendiquer quelque chose au sein de son nouveau clan. Après quatre mois de patience, l’aventure de l’ex-Mauve débute enfin. Le médian n’a pas eu les yeux plus gros que le ventre et s’est laissé le temps pour passer le cap dont il avait besoin. Il se fait alors remarquer. Les membres les plus influents du club sont charmés par le jeune Leander et lui permettent de poursuivre son aventure dans la tanière de Molineux, l’antre mythique de Wolverhampton.

