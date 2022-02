Le match entre Manchester City et Everton, samedi soir, a été marquée par les nombreux hommages rendus aux Ukrainiens.

© AFP

Les Citizens sont montés sur la pelouse vêtus d’un t-shirt arborant l’inscription "No War" . Les tribunes étaient décorées de nombreux drapeaux bleu et jaune. Adversaire d’un soir mais compatriote pour toujours, Oleksandr Zinchenko et Vitaliy Mykolenko se sont pris dans le bras. Le défenseur de City a même été acclamé lorsqu’il est parti s’échauffer.

© AP

"Quel moment ! a déclaré Guardiola. Il était très touché. Nous avons hâte de disputer le derby la semaine prochaine. Ce sera l’occasion de montrer à Zinchenko et tous les Ukrainiens ce que nous voulons."