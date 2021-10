Les fans des Rossoneri l’attendent depuis le début de la saison. Ils n’ont jusqu’à présent reçu qu’un échantillon à se mettre sous la dent, 30 minutes de jeu… et un but, le 12 septembre contre la Lazio. Mais Zlatan Ibrahimovic est désormais de retour pour vendre à nouveau du rêve aux Milanais.

Après un souci au genou puis une blessure au tendon d’Achille, le Suédois a repris les entraînements complets avec l’équipe d’Alexis Saelemaekers. "Il va mieux, il s’est bien entraîné jeudi et vendredi, mais nous déciderons ce samedi matin s’il sera appelé ou pas pour le match", confie son entraîneur, Stefano Pioli.

Deux semaines après avoir soufflé sur un gâteau garni de 40 bougies, Ibrahimovic revient sur les terrains italiens avec la volonté d’aider son équipe et de faire tomber quelques records supplémentaires. Notamment en termes de longévité.

Dès qu’il marquera son prochain but, le géant suédois deviendra par exemple l’un des quatre seuls attaquants de l’histoire à avoir marqué après 40 ans dans l’un des cinq grands championnats européens. Il rejoindra Silvio Piola (40 ans et 4 mois en 1954 avec Novare), Claudio Pizzaro (40 ans et 7 mois en 2019 avec le Werder Brême) et Teddy Sheringham (40 ans et 8 mois en 2006 avec West Ham).

Deuxième joueur de champ le plus âgé encore actif actuellement (après Joaquin : 40 ans et 2 mois avec le Betis), Zlatan Ibrahmovic visera aussi à se rapprocher de quelques légendes de Serie A. Dont Francesco Totti, attaquant le plus âgé à avoir disputé un match du championnat italien. Il avait 40 ans et 8 mois.

Si son physique ne lâche pas avant la fin de la saison, nul doute que Zlatan entrera encore plus dans l’histoire.