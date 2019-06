Le jeune attaquant de Lille (17 ans) est dans le viseur de nombreux clubs

Exaucé Mpembele n'a que 17 ans et déjà les prétendants à sa signature sont légion. Le jeune attaquant de Lille, où il a oscillé entre les U17 et les U19 cette saison, vient de réaliser une saison en boulet de canon inscrivant pas moins de 35 buts toutes compétitions confondues. Rapide et agile devant le but, Mpembele (1m84) peut évoluer aussi bien sur les deux flancs que seul à la pointe de l'attaque ou encore en qualité de second attaquant. Cette saison, ce Français né en République Démocratique du Congo et international chez les Bleus U17 a même réussi l'exploit d'inscrire deux triplés face au PSG.

Suite à d'excellentes prestations, le jeune prodige du centre de formation lillois s'est attiré l'intérêt de nombreux clubs. Des grands d'Europe comme l'Atlético Madrid, le Milan AC, les deux Manchester ou encore Salzburg le tiennent à l’œil. C'est également, selon nos informations, le cas des grandes écuries belges qui suivent avec attention la situation de l'attaquant de 17 ans.

Suite aux nombreux intérêts pour son jeune joueur, Lille tente de lui faire signer son premier contrat pro. Actuellement, rien n'est encore acté et le joueur explore toutes les pistes qui s'offrent à lui privilégiant le projet sportif.