Incroyable mais vrai ! Pendant l'échauffement, Joe Hart, le gardien numéro 2 derrière Hugo Lloris, a fait remarquer que la taille des goals n'était pas réglementaire. Après avoir vérifié, le Special One a validé les impressions de son portier. Mourinho n'a donc pas hésité à demander le changement des buts avant le début de la rencontre.

Naturellement, les médias anglais sont friands de ce genre d'anecdote. Plusieurs journaux comme The Times, The Guardian ou le Daily Mail en font même leur Une ce vendredi matin. En conférence de presse, le Portugais a expliqué cette cocasse situation. "Les gardiens passent des heures et des heures dans les cages. Lorsqu’ils m’ont annoncé que le goal était trop petit, je savais qu’ils avaient raison. Je ne suis pas gardien mais je joue au foot depuis tout petit. Avec mon bras, je sais quand un but est 5cm plus petit. J’ai donc demandé au délégué de l’UEFA de remplacer les buts."

Sur les réseaux sociaux, JM a rigolé de cette scène inédite. Sur une photo de lui en tendant le bras, il écrit: "J'ai cru que j'avais grandi mais après j'ai réalisé que le but était 5 centimètres trop bas." A noter que la taille réglementaire d'un but est de 2,44 mètres de hauteur.