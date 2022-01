Mostafa Mohamed, Abdallah Said, Amr El Solia, Mahmoud Hamdi, Mohamed El Shenawy ou encore Ahmed Fatouh et Mohamed Sherif. Voilà les cadres "inconnus" de la sélection égyptienne qui graviteront autour de leur capitaine Mohamed Salah. Seuls deux autres de ses coéquipiers se sont fait un nom en Europe : Mohamed Elny, médian défensif expérimenté d’Arsenal, et Trezeguet, l’ailier passé par Anderlecht et Mouscron qui évolue à Aston Villa.