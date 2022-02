Un large sourire se dessine sur le visage de Faïz Selemani au moment d’évoquer la Can. Avec les Comores, pays d’un million de personnes, ils ont fait sensation durant le tournoi, qui s’est terminé en huitièmes de finale, à la suite d’une défaite contre le Cameroun… sans gardien.

"C’était une expérience magnifique, un moment inoubliable, même si je n’ai participé qu’à deux matchs. C’était beau de jouer la première Can de son pays et recevoir autant de messages par après, avec le soutien de tout un peuple. Beaucoup d’observateurs ne connaissaient pas les Comores. On est super contents d’avoir proposé une telle image au monde entier.