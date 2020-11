Le mythe reste tenace. L’Angleterre une source de rêves et de fantasmes. Ceux qui y sont passés ont été durablement marqués par leurs aventures là-bas.

La preuve avec Faris Haroun qui a évolué à Middlesbrough juillet 2011 à janvier 2014 avant un crochet à Blackpool de janvier à juillet 2014, Julien De Sart, acheté par Middlesbrough en janvier 2016 et qui y est resté dix-huit mois dont les six derniers en prêt à Derby County, Nuno Da Costa passé par Nottingham Forest la saison dernière, et Rocky Bushiri qui appartient à Norwich depuis juillet 2019 et qui débuté son séjour en étant prêté à Blackpool de septembre 2019 à janvier 2020.

Haroun :

"J’ai vécu de sacrés débuts contre Birmingham. Il n’y avait pas mieux comme départ. Je rentre à la mi-temps alors qu’on perd 0-1, on gagne 2-1 et je marque un but et je donne une passe décisive. Dès ce match-là, les supporters ont commencé quand je touchais le ballon à crier ‘Haroooun’."