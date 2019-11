Felice Mazzu s'est exprimé pour la première fois depuis son licenciement du KRC Genk sur les antennes de Proximus.



Libre depuis son départ forcé du club limbourgeois, Felice Mazzu s'est exprimé à propos de sa situation chez nos confrères de Proximus Sport. Morceaux choisis:



"C'est une autre vie sans foot puisque c'est la première fois en 25 ans que je connais une telle situation. J'apprends à ne rien faire, ce n'est pas évident. Mon esprit est complètement vide, il ne faut, malheureusement, pas penser au football. C'est un changement complet."



"Après la défaite contre La Gantoise j'ai compris que ce serait certainement la fin par rapport à cette froideur qui régnait autour de moi au niveau de la direction, du staff mais aussi du public qui n'avait pas été super fair-play en fin de match. Ce sont des signaux qui vous font dire qu'à un moment donné une décision va être prise même si on sortait d'un gros match contre Liverpool. Cette défaite contre La Gantoise était certainement la défaite de trop. Le nombre de matchs (21) n'est pas le paramètre le plus important pour faire ses preuves. ce qui est le plus important, c'est ce qu'on pense autour de vous, la manière dont on vous analyse, la manière dont on vous juge. Que cela soit au niveau de la direction, du public, du staff et des joueurs. j'ai senti du soutien avec certitude de la direction jusqu'au match d'Eupen."



Avec seulement quelques jours de recul, l'ancien coach carolo a encore des difficultés à analyser son passage dans le Limbourg: "Dans le milieu du football, quand les choses ne vont pas bien, il faut trouver un responsable et en général c'est l'entraîneur. Je ne sais pas vous dire si je suis le seul responsable ou même si je suis responsable. Car j'ai toujours travaillé du mieux possible par rapport à mes convictions par rapport à ce que j'avais envie de faire. Il faut poser la question aux personnes qui prennent les décisions."

Mazzù le reconnaît sans sourcilier, il n'a pas pu s'empêcher de regarder Mouscron-Genk: "J'ai regardé le premier match de mon ancien groupe avec son nouvel entraîneur contre Mouscron. J'ai vu un bon Joseph Paintsil qui n'avait pas joué les dernières semaines avec moi. J'ai trouvé un meilleur Ito. Pour le reste, Genk a encaissé un but très tôt, comme avec moi. Genk a été mené, comme avec moi. Genk est revenu au score, comme parfois avec moi. et Genk a eu un but annulé pour hors-jeu, comme avec moi. Le dispositif n'a pas été spécialement différent, ce que je comprends. Après quelques jours un nouvel entraîneur ne peut pas tout changer. j'ai vu aussi un peu plus de fougue offensive à certains moment de la part de certains joueurs. Dans l'ensemble, j'ai vu un bon Genk qui méritait certainement de gagner à Mouscron."

Le Carolo garde toutefois de bons souvenirs de cette courte expérience. Notamment "la rencontre avec trois grands entraîneurs. La grande simplicité et humilité de Jürgen Klopp qui est un entraîneur extraordinaire au niveau de son travail mais aussi au niveau de la communication."

Quant à la suite des événements le concernant, elle semble incertaine: "Je suis mitigé, d'un côté j'ai besoin de repos pour oublier un passage qui n'a pas été facile. Jamais je n'avais imaginé être dehors après cinq mois. Mais le football commence déjà à me manquer. Le repos c'est bien pour la maison, pour la famille et pour aller dormir l'esprit vide et se réveiller l'esprit vide."