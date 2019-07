Felice Mazzu effectuera samedi ses débuts officiels comme entraîneur du KRC Genk, champion de Belgique, à l'occasion de la Supercoupe contre le vainqueur de la Coupe, Malines.

"Le mérite de cette rencontre revient entièrement au groupe précédent de Philippe Clement", a confié Mazzu vendredi en conférence de presse.

"Je pense qu'il est important de garder le zéro au marquoir", a expliqué Mazzu. "Ce match est utile pour engranger de la confiance. Je m'attends à une équipe de Malines très motivée après tout ce que le club a traversé ces dernières semaines."

Le nouvel entraîneur des Limbourgeois ne s'attend pas à ce que ses joueurs soient en retard au niveau physique. Genk a remporté ses deux matchs de préparation, contre le Maccabi Tel Aviv et le Lokomotiv Zagreb. Ses joueurs ont montré beaucoup d'envie durant ces rencontres, c'est ce que Mazzu espère voir samedi.

Le groupe a perdu Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergamo) et Leandro Trossard (Brighton). Mazzu a déclaré que la direction a fait du bon travail pour les remplacer. Il dispose actuellement d'un noyau large pour jouer sur trois fronts: le championnat, la coupe et la Ligue des Champions.

Mazzu retrouvera en face de lui Onur Kaya et Clément Tainmont, qu'il a dirigés à Charleroi. Selon le T1 de Genk, Malines a beaucoup de puissance dans les duels et se rendra avec ambition à la Luminus Arena. Mazzu pense qu'il faudra un certain temps avant que les automatismes de son équipe soient au point.