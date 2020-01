Le Carolo à Namur ? Le bruit courait, mais...

Une folle rumeur selon laquelle Felice Mazzù pourrait devenir le prochain entraîneur de l’UR Namur s’est amplifiée ces dernières heures. L’ancien coach de Charleroi et de Genk a tenu à y mettre fin lui-même. "Je suis quelqu’un de simple et je n’oublie pas d’où je viens. Quand quelqu’un que je connais, à savoir le président Christophe Graulus, me téléphone, je le vois et je discute, peu importe le niveau du club en question", précise le Carolo.

"Mais je ne serai pas le prochain entraîneur de Namur. Ce n’est pas du tout dans mes plans pour le moment. J’attends toujours une proposition pour aller entraîner au plus haut niveau."

Voilà qui a le mérite d’être clair.