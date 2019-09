La sélection portugaise a réagi sur Twitter en postant une photo de son capitaine avec la légende: "The best EVER". Le message envoyé est donc très clair.

De son côté, Cristiano Ronaldo a publié sur son compte Instagram un cliché où on le voit allongé dans un canapé avec un livre pendant que la cérémonie des FIFA Awards a lieu. "Patience et persistance sont deux caractéristiques qui distinguent le professionnel de l'amateur. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Vous ne pouvez pas tout faire, mais faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser vos rêves. Et gardez à l'esprit qu'après la nuit vient toujours l'aube", a-t-écrit en légende.

L'attaquant de la Juventus Turin a, quant à lui, voté pour Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Kylian Mbappé.