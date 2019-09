Eden Hazard figure dans le Onze FIFA de l'année 2019, dévoilé lundi soir à la Scala de Milan lors de la soirée de gala des Best FIFA Football Awards.

Kevin De Bruyne figurait aussi parmi les joueurs nommés mais n'a pas été retenu dans le Onze de l'année 2019.

Le Onze de l'année 2019 se compose du Brésilien Alisson Becker, qui a aussi reçu le prix du Gardien de l'année, en défense des Néerlandais Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt, du Brésilien Marcelo, de l'Espagnol Sergio Ramos, au milieu du Néerlandais Frenkie de Jong, du Croate Luka Modric et d'Eden Hazard et en attaque, du Portugais Cristiano Ronaldo, du Français Kylian Mbappé et de l'Argentin Lionel Messi.

La FIFA a dévoilé le 5 septembre une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11. Cette équipe de l'année est composée suite aux votes des footballeurs professionnels du monde entier. Chaque joueur a choisi un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. La période prise en compte pour les prestations va du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019.

L'an passé, Hazard avait intégré le Onze de l'année pour ses performances au Mondial 2018. De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku figuraient également parmi les nommés.

Pour la première fois, un Onze de l'année féminin a également été établi. Il se compose de Sari van Veenendaal dans les buts, de Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara et Wendie Renard en défense, de Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle au milieu et de Marta, Alex Morgan et Megan Rapinoe en attaque.

Le palmerès complet:

Les vainqueurs des trophées Fifa The Best 2019, décernés lundi à Milan: . Meilleur joueur: Lionel Messi (Arg/Barcelone)

. Meilleure joueuse: Megan Rapinoe (Etats-Unis)

. Meilleur gardien de but: Alisson Becker (Bré/Liverpool)

. Meilleure gardienne: Sari van Veenendaal (Pays-Bas/Atlético Madrid)

. L'équipe masculine de l'année: Alisson Becker (Bré/Liverpool) - Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Virgil Van Dijk (P-B/Liverpool), Matthijs De Ligt (P-B/Ajax Amsterdam puis Juventus Turin), Marcelo (Bré/Real Madrid) - Luka Modric (Cro/Real Madrid), Frenkie De Jong (P-B/Ajax Amsterdam puis Barcelone), EDEN HAZARD (Bel/Chelsea puis Real Madrid) - Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Kylian Mbappé (Fra/Paris SG), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus Turin)

. L'équipe féminine de l'année: Sari Van Veenendaal (P-B/Arsenal puis Atlético Madrid) - Lucy Bronze (ENG/Lyon), Wendie Renard (Fra/Lyon), Nilla Fischer (Suè/Wolfsburg puis Linkopings), Kelly O'Hara (USA/Utah Royals) - Amandine Henry (Fra/Lyon), Julie Ertz (USA/Chicago), Rose Lavelle (USA/Washington) - Marta (Bré/Orlando), Alex Morgan (USA/Orlando), Megan Rapinoe (USA/Reign FC)

. Entraîneur d'équipe masculine: Jürgen Klopp (Liverpool)

. Entraîneur d'équipe féminine: Jill Ellis (Etats-Unis)

. Trophée Puskas du plus beau but: Daniel Zsori (Debrecen/Hon)

. Prix du fair-play: Marcelo Bielsa et Leeds United