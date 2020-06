Deux des principaux anciens dirigeants du football latino-américain au coeur du scandale de corruption dit "Fifagate" ont vu leur condamnation confirmée lundi par une cour d'appel fédérale de Manhattan.

Ex-président de la confédération de football d'Amérique du Sud, la Conmebol, le Paraguayen Juan Angel Napout (62 ans) avait été condamné à neuf années de prison fin août 2018 pour avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots-de-vin lors de l'attribution de droits télévisés.

Quant à José Maria Marin, ancien président de la puissante fédération brésilienne de football, il avait lui été condamné à quatre ans de prison pour des faits similaires, au terme d'un procès retentissant à New York, dont Juan Angel Napout était l'un des deux autres accusés.

En appel, les deux hommes avaient soulevé une série de questions de droit, faisant valoir que la justice américaine n'avait pas compétence à statuer sur une affaire qui s'était déroulée hors de son territoire et ne concernait pas de ressortissant américain.

L'argument a été balayé par les trois juges de la cour d'appel, qui ont notamment rappelé que l'enquête avait démontré qu'une partie des fonds avaient transité par une banque américaine.

La cour a également écarté la démonstration de Juan Angel Napout selon laquelle le versement de commissions occultes était pratique courante en Amérique latine et ne constituait, dès lors, pas un crime au regard des us et coutumes locaux.

Fin mars, la juge fédérale Pamela Chen avait accédé à la demande de libération anticipée de José Maria Marin, âgé de 87 ans et qui était théoriquement libérable en décembre 2020, du fait du risque accru de contamination au coronavirus en détention.

Juan Angel Napout, qui fut également vice-président de la Fifa, a lui aussi fait une demande de libération temporaire pour éviter une contamination, mais sa peine est sensiblement plus longue que celle de José Maria Marin et il n'est libérable qu'en août 2025.

Estimant qu'il existait un risque important de voir le Paraguayen quitter le territoire, la magistrate lui a refusé cette libération.

Quelque 45 personnes physiques et morales ont été inculpées à ce jour par la justice américaine dans l'affaire dite "Fifagate", qui a mis au jour un vaste système de corruption, qui minait surtout les fédérations du continent américain.