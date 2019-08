Triste nouvelle. Timothy Castagne va manquer le début de saison de l’Atalanta Bergame. Le latéral droit s’est blessé au genou à l’entraînement.

Il s’est loupé lors d’un changement de direction à l’entraînement et s’est cassé le ménisque.

L’opération, qui aura lieu ce vendredi, ne devrait être qu’une formalité. Le joueur reviendra à la compétition fin août. Il n’y aura pas de séquelles pour son avenir.

Ce pépin tombe toutefois au pire moment. Castagne était en pleine bourre durant la préparation et s’affirmait de plus en plus en tant que cadre de l’équipe.

Heureusement pour lui, il ne devrait pas manquer les débuts de son équipe en Champions League. Une première pour le jeune belge.

Cette blessure fixe également son avenir. Timothy Castagne ne quittera pas l’Atalanta Bergame cet été. Le club voulait de toute façon le garder à tout prix, malgré l’intérêt de grands clubs, et seule une offre extraordinaire aurait pu faire changer d’avis la direction du club.

Il était donc déjà à 90 % certain de vivre au moins six mois de plus dans le nord de l’Italie. Ce pourcentage est désormais proche des 100 %.