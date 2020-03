Le Cercle accueille le Club samedi. L’unique véritable derby en Belgique ? Que nenni, même s’il faut se plonger chez les amateurs. Un derby possible au tour final à La Louvière

La renaissance de la Raal a permis à la cité des Loups de retrouver son derby au Tivoli. Un duel qu’elle avait déjà vécu lors de la saison 2008-2009 alors que La Louvière Centre s’appelait encore US Centre et s’était installée pour un exercice à La Louvière. "Ce derby nous avait d’ailleurs offert un tifo avec ‘Le Centre est vert et blanc’ en opposition au rouge et bleu des Pierrots de l’époque. Cette phrase avait d’ailleurs été reprise ensuite comme chant" , se souvient-on à la Raal.

