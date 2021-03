Une vingtaine de représentants du monde du football belge aux profils très divers ont accepté de mettre la main à la pâte pour faire bouger des lignes malheureusement toujours très rigides. Celles du racisme et de la discrimination. L’Union Belge (URBSFA), Voetbal Vlaanderen et l’ACFF sont à la base de ce projet. Les trois entités du football belge veulent en finir avec toutes les exclusions fondées sur la couleur de peau, la religion, le sexe, les préférences sexuelles, les capacités physiques ou mentales ou d’autres différences. Et ce, tant sur le terrain qu’en dehors. (...)