La sélection a été exclue du Mondial, Gazprom n’est plus sponsor de l’UEFA.

Alors que de plus en plus de sportifs ukrainiens actuels ou passés se sont mis à la disposition de leur pays (Sacha Iakovenko, les frères Klitschko ou encore le champion du monde unifié des poids lourds Oleksandr Usyk), la Fifa et l’UEFA ont suivi ce lundi la ligne tracée par le Comité international olympique.

(...)