Football: les joueurs étrangers en Russie et Ukraine vont pouvoir s'engager ailleurs

Football

Belga

Les footballeurs et entraîneurs étrangers employés dans les championnats russe et ukrainien vont voir leurs contrats "suspendus" jusqu'à la fin de la saison et pourront librement s'engager ailleurs au printemps, a annoncé la fédération internationale de football (FIFA) lundi.