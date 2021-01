La "Copa Diego Maradona" réunissait les 24 clubs de la première division argentine, répartis en six groupes lors de la première phase. Les reports à cause du coronavirus ont poussé la Ligue argentine de football à organiser ce tournoi afin de reprendre la compétition et de déterminer les qualifiés pour la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana.

Décédé le 25 novembre dernier, Diego Maradona a effectué deux passages à Boca Juniors, en 1981-1982 et de 1995 à la fin de sa carrière, en 1997.