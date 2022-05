De Ketelaere, 21 ans, a inscrit 14 buts et délivré 9 assists pour contribuer au titre du Club Bruges. Avec 164 votes, il a devancé Sergio Gomez (Anderlecht), deuxième avec 85 votes. Rabbi Matondo (Cercle Bruges) a pris la troisième place avec 75 voix.

De Ketelaere succède à son équipier néerlandais Noa Lang au palmarès.

Tessa Wullaert est désignée Joueuse de l'année

Tessa Wullaert a remporté le trophée de Joueuse de l'année en Scooore Super League, le championnat de Belgique féminin de football. Wullaert a été préférée à Marie Minnaert (Club Bruges) et Marie Detruyer (Oud-Heverlee Louvain). Wullaert, 29 ans, a marqué 38 buts cette saison, menant Anderlecht au doublé championnat-coupe.

Wullaert succède à Laura De Neve comme lauréate de ce prix attribué l'an passé pour la première fois.

Les joueuses et entraîneurs du championnat féminin ont voté pour cette récompense.

Erik Lambrechts récompensé comme meilleur arbitre

Erik Lambrechts a été désigné Arbitre de l'année dans le championnat de Belgique de football, lundi, durant le gala des Pro League Awards organisé à l'Event Lounge, à Schaerbeek.

L'Anversois de 37 ans devance Lawrence Visser (32 ans) et Nicolas Laforge (35 ans). Lambrechts a dirigé 24 matchs de championnat cette saison, dont celui décisif pour le titre entre le Club de Bruges et l'Union (1-0).

Déjà récompensé en 2019, Lambrechts succède à Jonathan Lardot

Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier.

Aline Zeler première "Légende de la Pro League" introduite au Hall of Fame

Aline Zeler est la première "Légende de la Pro League" à rejoindre le Hall of Fame du championnat de Belgique de football. La Pro League l'a annoncé lundi lors de son gala annuel. La Pro League a décidé de lancer son Hall of Hame à l'automne 2022. Pour être intronisé au Hall of Fame, il faut avoir disputé au moins 75 matchs officiels en première division belge, avoir joué après 1974 (date de création de la Pro League) et ne plus être actif en tant que footballeur professionnel dans aucun championnat.

Aline Zeler, ancienne capitaine des Red Flames, inaugure cette récompense. "Personne ne peut nier son importance et sa contribution au football belge", a souligné la Pro League. "Elle est le symbole par excellence de l'énorme croissance du football féminin ces dernières années."

Zeler a remporté neuf titres de championne de Belgique avec trois clubs différents : Saint-Trond, le Standard et Anderlecht. Elle a également remporté la BeNELeague avec les Rouches. Elle a totalisé 111 présences en équipe nationale et participé à l'Euro 2017, le premier tournoi international disputé par les Red Flames.

Les dix prochains noms, choisis par les supporters sur base d'une liste établie par un panel d'anciens joueurs, d'entraineurs, de journalistes et d'autres observateurs du football, seront dévoilés durant l'automne. Ensuite, cinq icônes du football belge seront nommés chaque saison par le panel de la Pro League et deux autres seront ajoutées après le vote des fans.

Pierre Denier honoré pour l'ensemble de sa carrière

Pierre Denier a reçu le Prix de couronnement d'une carrière, lundi, durant la cérémonie des Pro League Awards. Samedi, Denier, 65 ans, s'est assis pour la dernière fois sur le banc de Genk lors du match à Malines, mettant un terme à une riche carrière dans le football belge. En 48 ans, il a été tour à tour joueur, entraîneur adjoint, entraîneur intérimaire et team manager au sein du KFC Winterslag et puis, après la fusion, du KRC Genk. Soit près d'un demi-siècle au sein du même club.

"La Pro League tient à le remercier pour son dévouement pour le football, sa fidélité au club de son cœur et le rôle de père qu'il a rempli pour les jeunes du KRC Genk", a souligné la Pro League dans un communiqué.

Le stade d'Oud-Heverlee Louvain possède la meilleure pelouse

Pour la deuxième fois en trois ans, Oud-Heverlee Louvain a reçu le 'Groundsmen Award' qui récompense la meilleure pelouse et les meilleurs jardiniers du championnat de Belgique de football. Les joueurs, les entraîneurs et le détenteur des droits ont attribué la meilleure note au terrain du King Power at Den Dreef Stadion durant la saison 2021-2022.

OHL a obtenu une note moyenne de 58 sur 60, devançant l'Antwerp (57,9) et Anderlecht (56,8).

La Pro League fait un don de 5.000 euros à "Me To You"

La Pro League a remis un chèque de 5.000 euros à la fondation "Me To You", lundi, à l'occasion des Pro League Awards. Miguel Van Damme, décédé le 29 mars à l'âge de 28 ans, était le parrain de cette fondation, créée en 2014, qui soutient la recherche sur le cancer du sang et a pour objectif principal de lutter contre la maladie. Miguel Van Damme, gardien du Cercle Bruges, est décédé après un combat de plusieurs années contre la leucémie. Toute la famille du football belge lui a rendu hommage durant la saison. Plusieurs clubs ont fait des dons à "Me To You", notamment en reversant les bénéfices d'une vente aux enchères de maillots.

Thomas Toussey, administrateur du Club de Bruges et pathologiste de profession, était présent sur la scène de l'Event Lounge de Schaerbeek pour évoquer cette cause et recevoir le chèque de la Pro League.