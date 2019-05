Hans Vanaken va-t-il réussir un formidable triplé Footballeur pro - Soulier d’or - Footballeur pro en l’espace d’une année ? C’est la grande question qui animera le gala de ce lundi soir à l’Autoworld de Bruxelles.

Footballeur pro 2018 il y a un an puis Soulier d’or le 16 janvier dernier, doublé déjà assez rare, le Brugeois de 26 ans a l’occasion de rejoindre un cercle très fermé de joueurs qui ont confirmé au sommet la saison suivante en Belgique.

Le dernier à avoir réussi un tel exploit, c’est Mbark Boussoufa entre 2009 et 2010. Un seul Brugeois est parvenu à réaliser ce triplé dans toute l’histoire : Jan Ceulemans. Entre 1984 et 1986, le Caje avait même fait… le quintuplé en remportant consécutivement trois trophées du Footballeur pro et deux Souliers d’or !

Il faut quand même préciser que beaucoup de lauréats récents ont profité de leur saison et de leur trophée pour faire un joli transfert à l’étranger, perdant donc l’occasion de confirmer leur suprématie chez nous.

Contrairement aux deux derniers trophées individuels, Vanaken ne part pas favori, malgré sa belle saison et son statut de Diable. Le Genkois Malinovskyi et l’ex-Genkois Pozuelo partent avec une petite longueur d’avance dans les pronostics.

Rappelons que ce sont essentiellement les joueurs de Pro League qui votent pour ce trophée du Footballeur pro. Et ils aiment souvent récompenser un joueur issu du club qui a dominé la saison, notamment en phase classique.

Dans les trophées annexes, Genk a aussi de bonnes chances de faire la razzia. Philippe Clement (face à Leko et Bölöni chez les entraîneurs), Sander Berge (face à Vanheusden et Verschaeren chez les Espoirs) et même… le jardinier du Racing partent favoris dans leur catégorie. L’an dernier, c’est le Club Bruges qui s’était offert un triomphe. Outre Vanaken, Wesley et Leko étaient repartis avec une jolie décoration pour leur cheminée.

La soirée sera aussi importante pour l’Union saint-gilloise. Deux joueurs sont nommés pour le titre de meilleur joueur de D1B, Faïz Selemani et Percy Tau. Ils tenteront de barrer la route à Nikola Storm, champion avec Malines et l’un des hommes en vue mercredi en finale de la Coupe de Belgique.