Nos confrères durévélent en effet que deux dirigeants du Club de Bruges ont été interrogés ce vendredi. Il s'agit de Bart Verhaeghe, président du club, et Vincent Mannaert, le directeur général.Les deux hommes ont été questionnés par la police judiciaire à Hasselt sur des factures payées à Dejan Veljkovic, l'agent de joueurs qui est au coeur du scandale et qui, en échange de transparence et d'informations, a reçu la garantie de ne pas devoir passer par la case prison.

Veljkovic avait, il y a deux ans, réglé les transferts de Mats Rits, Karlo Letica et Ivan Tomecak vers le FC Bruges. C'est dans le cadre de ses transactions que les enquêteurs ont interrogé les deux dirigeants brugeois mais on ignore pour l'heure ce qu'il en est ressorti.