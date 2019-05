Luk Delbrouck, l'avocat de Stefaan Vanroy, l'actuel directeur sportif du KV Malines, a comme tous ses confrères choisi d'attaquer pour défendre.

Lui aussi a en effet dénoncé les erreurs de procédure, et réclamé l'invalidation du dossier disciplinaire qui recommande notamment diverses sanctions à l'encontre de son client. A savoir une suspension de sept ans, une proposition de radiation de l'Union belge sans possibilité de réaffiliation, et une amende de 125.000 euros.

"Il est hallucinant de n'avoir interrogé qu'à une seule reprise monsieur Vanroy, qu'on prétend maintenant radier", a-t-il en effet lancé lundi aux membres de la chambre d'appel de la Commission des litiges de l'Union Royale belge de football (URBSFA).

Celle-ci siégeait pour la deuxième fois dans le cadre de l'affaire du match Malines - Waasland-Beveren (2-0) du 12 mars 2018, prétendument truqué.

"On a vainement attendu la deuxième convocation qui n'est jamais arrivée. Je trouve ça vraiment inouï...", a-t-il poursuivi.

"De plus on n'a pas accès aux trente-cinq pièces versées par l'enquêteur, au dossier, sur lequel se base pourtant à présent le procureur, pour charger mon client. Et on ne sait pas non plus pourquoi elles ont été sélectionnées, plutôt que d'autres. Ce n'est rien d'autre qu'une incroyable violation du secret de l'enquête pénale..."

La flèche suivante est pour les écoutes téléphoniques.

"Leur intérprétation est ahurissante", fustige en effet Maître Delbrouck. "Les propos sont complètement sortis de leur contexte, qui n'est pas décrit".

L'avocat a aussi rappelé que Stefaan Vanroy n'était pas le directeur sportif de Malines, le 12 mars 2018. Il ne l'est devenu qu'à l'aube de la saison suivante.

Il n'avait à l'époque, assure-t-il, contacté aucun joueur d'Eupen ou de Waasland-Beveren, pour lui faire miroiter un possible et juteux transfert au KV Malines, en échange de...

"Pas un seul des joueurs des deux équipes n'a d'ailleurs déclaré cela lors des interrogatoires", a conclu Delbrouck.