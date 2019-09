Il y a un peu moins d’un an débutait le Footgate avec l’arrestation le 10 octobre 2018 de Mogi Bayat, à son domicile. Le début d’une affaire qui n’est pas encore terminée et qui a eu pour effet de délier des langues dans le football belge mais aussi de provoquer une prise de conscience, du moins en surface. C’est dans cette optique qu’a vu le jour il y a quelques mois la Belgian Federation of Football Agents (BFFA), un groupement d’agents actifs dans le milieu du football belge qui a pour but de redorer l’image des agents de joueurs, mais aussi de faire la lumière sur certaines pratiques et de poser un cadre juridique autour de leur activité.

Le problème aujourd’hui pour la BFFA, c’est que Christophe Henrotay tient le poste de vice-président du groupe. De quoi écorner l’image d’une fédération qui n’avait pas hésité à enfoncer Mogi Bayat lors de son lancement. "La situation est délicate, mais il faut savoir prendre le problème sous toutes ses formes, indique Nenad Petrovic, CEO de la BFFA. À titre tout à fait personnel, je suis désolé pour Christophe avec qui j’entretiens de très bonnes relations. Cela doit être difficile pour lui et sa famille. Mais nous devons aussi réagir en tant que conseil d’administration et gérer ce problème de la meilleure manière possible."

En l’état, il n’est pas encore question de parler d’une mise à l’écart de Christophe Henrotay, la présomption d’innocence étant toujours de mise. "Tout ce que nous savons actuellement, nous le savons par les médias. Il faut donc attendre et faire l’analyse de tout ce qu’il se passe. Mais s’il s’avère que Christophe Henrotay a été à l’encontre de nos statuts, les règles sont les mêmes pour tout le monde."

Ce que Nenad Petrovic déplore surtout, c’est l’immobilisme ambiant au niveau des instances dirigeantes du football belge et du monde politique. "Un an après le Footgate, rien n’a changé, souffle-t-il. On en est au même point et nous attendons toujours que quelqu’un prenne le taureau par les cornes. La Pro League et l’Union belge n’ont pas rempli leurs rôles et les politiques ont d’autres chats à fouetter pour le moment. On est donc dans une situation d’immobilisme."

Mais le coup de filet de la justice pourrait à nouveau frapper dans la fourmilière. "Et c’est très bien ! Ce que veut la BFFA, c’est une législation claire pour tous les acteurs du football belge. Rien n’existe pour le moment et cela laisse la porte ouverte à des dérives. Il faut que tout le monde se mette autour de la table pour avancer."