La Pro League n'était pas présente mardi matin lors de la séance d'introduction de la procédure en référé engagée par le FC Malines devant le tribunal civil à l'encontre de l'Union belge de football (URBSFA) et n'a pas non plus demandé à intervenir en tant que partie prenante.

"Nous le ferons certainement en temps voulu", a déclaré le porte-parole de la Pro League Stijn Van Bever à Belga.

"Notre présence à cette première session n'était pas obligatoire", a ajouté Van Bever, expliquant que la Pro League ne voulait pas faire de déclaration. "Nous nous enregistrerons en tant que partie intervenante en temps voulu. L'URBSFA est de toute façon impliquée et nous recevrons toutes les informations."

La procédure en référé sera examinée le 16 mai prochain par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, deux jours avant la première audition devant la commission des litiges d'appel de l'URBSFA. Il devrait donc, idéalement, y avoir une décision avant le 18 mai.

Le FC Malines, Waasland-Beveren et treize autres accusés ont été cités à comparaître devant la commission des litiges d'appel de l'URBSFA dans un scandale de match truqué qui aurait pu se produire à la fin de la saison dernière. Lors de l'audience préliminaire du 30 avril, le "Malinwa" a demandé un report et un complément d'enquête.