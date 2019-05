Olivier Somers, actionnaire principal du FC Malines a déclaré mardi devant la commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA) qu'il avait tout mis en oeuvre pour mettre les agents de joueurs à la porte du FC Malines.

Il intervenait dans le cadre de l'enquête disciplinaire menée par l''UBSFA à l'encontre de son club soupçonné d'avoir truqué un match la saison dernière afin d'éviter la culbute en division 1B.

Le procureur fédéral de l'URBSFA Kris Wagner considère Somers comme l'architecte de l'entente présumée entre le FC Malines et Waasland-Beveren le 11 mars 2018. Il risque une suspension de dix ans pour cela.

"Je suis choqué par les récits qui ont été rapportés et par le fait que le jeu était très malsain", a déclaré Somers, au bord des larmes, qui s'est exprimé pour la première fois dans cette affaire.

"Pire encore, j'ai été choqué par le lien qui m'a été attribué avec Dejan Veljkovic. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éloigner ces gens du club", a poursuivi Somers.

"Pas après le début de l'enquête, mais bien plus tôt, ils ont été mis à la porte. À l'époque, il n'y avait aucun soupçon. Nous n'avons plus de joueur Veljkovic dans le noyau A, alors qu'il en avait dix avec nous à mon arrivée (en décembre 2017, ndlr). Pour moi, toute cette histoire est très douloureuse, tant sur le plan professionnel que privé. La perception a été créée. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que cela fait à une personne, à son entourage et à sa famille."

"Le parquet fédéral a tu des arguments et des déclarations"

L'avocat du FC Malines (KVM), Me Joost Everaert, a dénoncé mardi devant la commission des litiges d'appel que le procureur fédéral Kris Wagner, ni dans ses conclusions écrites ni dans sa réponse orale, n'a pas abordé un certain nombre d'arguments et de déclarations à décharge du club. "Probablement parce qu'ils ne correspondent pas à sa vision étroite."

Lundi, les parties intervenantes se sont tous pâmés de l'exhaustivité et de la diligence du coordinateur de l'enquête et du parquet fédéral dans le dossier disciplinaire. "Mais j'ai l'impression qu'une enquête a été menée sur une société autre que le FC Malines", a commencé Everaert.

L'avoat du KVM est resté sur sa faim affamé après la réplique du procureur fédéral Wagner, parce qu'il n'a pas abordé tous les éléments. "Si on n'a rien à dire, il faut se taire. Wagner a appliqué ce principe de manière cohérente. Par exemple, il aurait dû vérifier dans quelle mesure les appels téléphoniques appartiennent à Malines. La lecture de transcriptions ne suffit pas. Il doit fournir des preuves. Samedi, nous n'avons rien entendu sur l'imputabilité de Malines. Les conclusions le montrent sur deux demi-pages. Ils contiennent six faits concernant le FC Malines, dont cinq sont manifestement erronés. Cependant, ils sont faciles à retracer. Il suffit de vérifier le croisement des entreprises. Nous avons mentionné les inexactitudes factuelles dans nos conclusions, mais le procureur général fédéral ne juge pas nécessaire de les corriger."

"J'ai un problème avec le silence du parquet fédéral sur les déclarations. Les preuves en faveur des parties poursuivies sont gardées secrètes par le parquet fédéral", a poursuivi Me Everaert. Par exemple, il a mentionné Dejan Veljkovic dans les pv's des officiers de parquet. "Veljkovic défend ses propres intérêts", a lu l'avocat dans les conclusions des enquêteurs. "Le parquet fédéral l'ignore. Cela peut ne pas être considéré comme important parce qu'elle ne s'inscrit pas dans sa propre vision étroite. Le procureur fédéral crie que les accusés n'évoquent pas le fond de l'affaire, mais seulement dans la procédure. En attendant, cependant, il ignore également les éléments qui font la lumière sur l'affaire."

"M. Wagner fait comme si le juge des référés a rejeté toutes les questions de procédure. C'est inexact. Il a été dit que la commission des litiges d'appel devra juger si les droits d'un procès équitable ont été violés. C'est à votre commission de se pencher là-dessus. Votre autorité se joue ici. Nous espérons que vous aussi appliquerez les règles de cassation en cette affaire. Après tout, la procédure est essentielle et c'est le travail d'un avocat de montrer les failles."

"La rétrogradation demandée pour le FC Malines est irrecevable"

Dans l'ultime plaidoirie de la défense du FC Malines, l'avocat Sven Demeulemeester a trouvé deux arguments dans la réglementation fédérale pour déclarer irrecevable la rétrogradation invoquée par le parquet de l'Union belge de football. D'une part, Maître Demeulemeester se référait le mardi à la prescription et d'autre part au tableau indicatif.

Après une longue plaidoirie de son confrère Joost Everaert, l'avocat Demeulemeester a pris la parole. "Je parlerai de la sanction requise et surtout de la relégation. Il y a deux raisons pour lesquelles elle ne peut pas être imposée sur la base des règlements fédéraux."

D'une part, il se réfère au fameux article B1711 du règlement fédéral, qui stipule que toutes les actions du parquet (concernant la relégation) doivent être prises "avant le 15 juin de la saison en question". "Si l'action n'est pas intentée avant le 15 juin, la plainte devient irrecevable", a déclaré Demeulemeester. Il s'est également référé au précédent du scandale des pots-de-vin des années 1980, entre le Standard et Waterschei. "Selon le parquet fédéral, ce précédent a 45 ans et n'est donc plus d'actualité. Cependant, le parquet fédéral cite le Code civil de 1805. En outre, le contenu des articles en question n'a pas été affecté. Le Comité exécutif n'a pas publié de nouvelle interprétation."

Le tableau indicatif a également été discuté dans la plaidoirie de Me Demeulemeester. "Je n'y vois rien sur la falsification de la compétition. Cependant, c'est la base des dossiers disciplinaires. Sans tableau indicatif, aucune sanction ne peut être imposée. En outre (comme il est apparu clairement au début de la saison, ndlr), le tableau indicatif de la saison 2017-2018 est caduque. Selon Wagner, c'est celui de la saison en cours qui s'applique. Bien entendu, cela n'est pas possible, car seul le tableau indicatif pour la saison en question s'applique conformément à la réglementation fédérale. La loi est la loi. Les règlements fédéraux sont les règlements fédéraux. Appliquez-les. Je vous le demande avec confiance."