Waasland-Beveren a annoncé vendredi que le président Dirk Huyck et le CEO Olivier Swolfs peuvent reprendre leurs fonctions au sein du club.



Les deux hommes avaient été inculpés dans le cadre de l'enquête relative au scandale de corruption et de fraude qui frappe le football belge.

"Bonne nouvelle aujourd'hui!", a écrit le club dans un communiqué. "Nous sommes heureux d'annoncer que notre président, Dirk Huyck, et notre CEO Olivier Swolfs, peuvent reprendre leurs fonctions au club. Ils sont donc à nouveau totalement libre de toutes conditions et reprendront leur rôle au club à partir de lundi. Excellente nouvelle pour le club et bien sûr pour eux personnellement."