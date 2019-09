La RTBF révèle de nouveaux rebondissements dans le Footgate. Le parquet fédéral a confirmé de nouvelles arrestations après des perquisitions à Monaco, en région liégeoise et à Londres. Selon les informations de nos confrères, l'agent de Thibaut Courtois, Youri Tielemans ou encore Kevin Mirallas a été interpellé tout comme l'un des membres de son entourage."Les faits concernent notamment des opérations de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le cadre de transferts de joueurs de football. Cette seconde vague de perquisitions est consécutive à la première opération, réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et à l’Union belge de football", confirme le parquet dans son communiqué de presse.

Plusieurs perquisitions ont été exécutées ces 10 et 11 septembre à Monaco, en Belgique et à Londres.

Cette vague de perquisitions est consécutive à une première opération réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et de l'Union belge de football. Un transfert est notamment pris pour cible, celui de l'attaquant serbe Aleksandar Mitrovic d'Anderlecht à Newcastle en 2015.